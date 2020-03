Oslo Børs opna med oppgang – fall i minus

innenriks

Også oljeprisen fell og ved 9.30-tida vart eit fat nordsjøolje omsett for 36,94 dollar. Det er ned 2,5 prosent.

Det skjer etter at Saudi-Arabias statlege oljegigant Aramco aukar produksjonskapasiteten til 13 millionar fat om dagen.

Det er uklart når dette vil skje. Avgjerda kjem som følgje av eit pålegg frå oljedepartementet i landet, opplyser Aramco.

Forventa oppgang

Analytikarane hadde på førehand venta oppgang på Oslo Børs, men forventningane var tilknytt ein stigande oljepris.

Oslo Børs var tysdag ein av få børsar i Europa med oppgang. Indeksen auka over 2 prosent på morgonen, men fall tilbake og avslutta med ein vekst på ein halv prosent ved stengjetid.

– Det kjem nok eine av og åleine oppgangen i oljeprisen, påpeikar Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets i morgonrapporten sin.

Trur på raud dag i Europa

Amerikanske børsar henta seg kraftig inn tysdag som følgje av at oljeprisen gjekk opp igjen etter fallet på måndag, og at president Donald Trump lova ein pakke for å stimulere økonomien.

Men utviklinga gjennom natta har vore negativ, og børsane både i Tokyo og Shanghai fall onsdag. Analytikar Joachim Bernhardsen i Nordea spår dermed ein raud børsdag i Europa.

Norwegian ned

Flyselskapet Norwegian har vorte sterkt prega av uvissa knytt til koronaviruset.

Aksjen fall frå start tysdag. Ved 9.30-tida var aksjen ned 3,1 prosent.

Det skjer etter at selskapet tysdag varsla at 3.000 flygingar blir kansellerte dei neste månadene. Det utgjer omtrent 15 prosent av kapasiteten til selskapet i perioden. Kanselleringane vil òg føre til at tilsette blir permitterte.

Måndag vart ein svart dag for børsane rundt om i verda. På Oslo Børs fall hovudindeksen 12 prosent etter få minutts handel. Dagen blir omtalt som eit børskrakk av fleire analytikarar.