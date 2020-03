Politidirektoratet: – Politiet er lite ramma av koronaviruset

innenriks

– Vi held oppe beredskap og dagleg drift slik situasjonen er no, og vi er lite ramma slik det er no, seier politidirektør Benedicte Bjørnland til NTB.

Onsdag ettermiddag orienterte ho pressa om beredskapssituasjonen for politiet i samband med utbrotet av koronaviruset

150 i karantene

Ho stadfestar likevel at politiet har tilsette som er påviste smitta og tilsette som er i karantene og må vere heime.

– Det er 150 som totalt sett er ramma. Det siste talet eg høyrt, var at det var fire som var smitta. Nærare i detalj enn det går vi ikkje, seier Bjørnland.

TV 2 skreiv onsdag at ein tilsett i helikoptertenesta i politiet, som ligg under Oslo politidistrikt, er smitta, og at fleire tilsette er sette i karantene.

Bjørnland: Vi er førebudde

Politidirektøren understrekar at politiet gjer sårbarheitsanalysar og løpande vurderingar. Som følgje av dette har dei mellom anna avlyst kurs, møte, reiseverksemd og trening som ikkje er strengt nødvendig.

– Vi er førebudde på at situasjonen kan endre seg, og vi følgjer nøye med, seier Bjørnland.

Ho er samtidig klar på at dei tek viruset på alvor.

– Situasjonen for nasjonen Noreg er alvorleg. Vi som ein viktig samfunnsaktør er ramma av dette og opptekne av at vi skal kunne utføre oppgåvene våre òg i ein situasjon der langt fleire av våre tilsette er smitta og fråverande frå jobb, seier politidirektøren.