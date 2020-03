Raja ber Venstre-folk gå i seg sjølve

innenriks

– Eg skulle gjerne sett at Trine fekk ein verdigare avgang enn dette, seier Raja.

– Eg synest det er veldig trist og vemodig. Samtidig har eg stor forståing for at det på eitt tidspunkt er nok. Det har vore eit enormt press på Trine i lang tid, særleg etter at valkomiteen kom med innstillinga si, seier Raja.

Han hadde òg ei oppfordring til resten av partiet om å «roe dette ned veldig mange hakk».

– Fleire må gå i seg sjølve om korleis dei har opptredd dei siste vekene. Vi har alle eit forbetringspotensial. Eg trur vi må strekke oss djupt og hente det forbetringspotensialet som vi har, seier kulturministeren.

Han viser til at valkomiteen sist veke kom med ei samrøystes innstilling, som folk har vorte oppmoda til å stille seg bak.

– Det har mange valt å ikkje gjere. I staden for å stille motkandidatar har det vore anonyme kjelder og ei jakt på Trine, seier Raja.

Han vart sjølv innstilt som ein av to nestleiarar, medan Grande var innstilt som leiar. Sitt eige eventuelle kandidatur til leiarvervet kommenterer han slik:

– Eg står til disposisjonen til valkomiteen.

(©NPK)