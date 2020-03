Regjeringa legg fram stortingsmelding om vindkraft

innenriks

– Engasjementet knytt til vindkraft er stort, og det er viktige spørsmål som no har behov for avklaringar. Framtidig utvikling av vindkraft på land treng eit føreseieleg rammeverk, og betre lokal og regional forankring. Derfor vil vi leggje fram ei stortingsmelding om saka, seier olje- og energiminister Tina Bru (H) i ei pressemelding.

Etter det NTB forstår, vil meldinga truleg bli lagd fram for Stortinget før sommaren.

Det har det siste året vore stans i behandlinga av nye vindkraftkonsesjonar i Noregs vassdrags- og energidirektorat, fordi styresmaktene har jobba med ei avklaring på kvar ein kan byggje vindkraft.

I pressemeldinga skriv Olje- og energidepartementet at regjeringa vil sørgje for at omsynet til bebuarar i nærområdet og til rørte næringsinteresser blir godt teke vare på, og at dei no går gjennom konsesjonsbehandlinga med mål om å forbetre og sjå på innstrammingar av dagens praksis.

– Meldinga skal sjå grundig på heile konsesjonssystemet for vindkraft. Eg vil i arbeidet med meldinga lytte til organisasjonar, vindkraftbransjen, lokale og regionale styresmakter og andre. Eg vil lære av erfaringar med dagens konsesjonsordning, og hente inn forslag til endringar, seier Bru.

Nyheita om stortingsmeldinga skulle eigentleg ha vorte offentleggjord av olje- og energiminister Tina Bru (H) på eit innspelsmøte om vindkraft onsdag, men møtet vart avlyst som følgje av råda frå helsestyresmaktene knytte til koronasmitte.

