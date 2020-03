Rekordlåg fruktbarheit for tredje året på rad

innenriks

Det vart født 600 færre barn i 2019 enn året før. I 2018 vart det født 55.100 barn her i landet, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det samla fruktbarheitstalet for norske kvinner fall frå 1,56 til 1,53 barn per kvinne frå 2018 til 2019. Det inneber at vi for tredje år på rad registrerer rekordlåg fruktbarheit i Noreg.

Til samanlikning vart det født 1,98 barn per kvinne for ti år sidan.

Fruktbarheit fell for innvandrarkvinner

Samtidig fell fruktbarheita hjå innvandrarkvinner i takt med resten av folket.

Det vart født 1,77 barn per innvandrarkvinne i 2019. Året før var fruktbarheitstalet på 1,87 barn per kvinne. Dette er det lågaste som er målt blant denne gruppa i Noreg.

Til samanlikning vart det født 2,26 barn per innvandrarkvinne i 2009.

Stadig eldre førstegongsfødande

Fruktbarheita var høgast i Sogn og Fjordane, der det vart født 1,70 barn per kvinne. Fruktbarheita var samtidig lågast i Oslo, der det vart født 1,34 barn per kvinne i fjor.

Fruktbarheita gjekk ned i alle fylke i 2019, utanom Østfold, Vest-Agder og Finnmark.

Førstegongsfødande mødrer var i snitt 29,8 år gamle, medan talet for førstegongsfedrar var 32 år.

