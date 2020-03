Rotevatn: – Trine snudde partiet

innenriks

– Eg vil takke Trine for den lange og gode innsatsen ho har lagt ned som partileiar, seier Rotevatn i ein kommentar send på e-post til NTB.

– Då Trine tok over som leiar, var partiet under sperregrensa. Vi hadde to på Stortinget og sleit i opposisjon. Trine snudde partiet. Alle i Venstre veit korleis ho bygde organisasjon då ho var akkurat det vi trong, held han fram.

Rotevatn seier ikkje noko om eventuelle eigne leiarambisjonar, men understrekar at Venstre må finne saman.

– Dei siste månadene har vore krevjande for partiet, konstaterer han.

– No må vi sjå framover, og vi må stå saman. Eg har tru på at alle ønskjer det beste for Venstre.

