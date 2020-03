Senterpartiet pustar Høgre i nakken – tar veljarar frå Frp

innenriks

Dermed er Senterpartiets oppslutning berre eit halvt prosentpoeng under Høgres, som får 18,8 prosent.

På tilsvarande måling i februar fall Sp 5,6 prosentpoeng, medan Frp gjekk fram 3,3 prosentpoeng. No går Frp tilbake halvtanna prosentpoeng til 13,5 prosent. Det går fram av marsmålinga frå FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Oppturen for Frp etter exiten frå regjeringa i januar kan ha vore eit blaff. No er vi i ferd med å gå tilbake til situasjonen som var normal medan partiet var i regjering, seier Johannes Bergh, valforskar ved Institutt for samfunnsforskning, til FriFagbevegelse.

Målinga gir Sp, SV og Ap fleirtal på 91 mandat. Dei tre er dermed ikkje avhengig av støtte frå Raudt eller MDG.

Både Raudt, Venstre og Kristeleg Folkeparti er under sperregrensa på denne målinga.

Oppslutninga i prosent (endring frå februarmålinga i parentes):

Ap: 24,0 (-1,1), Høgre: 18,8 (-0,6), Frp: 13,5 (-1,5), Sp: 18,3 (+3,1), SV: 6,9 (+0,4). Venstre: 3,5 (-0,7). KrF: 3,1 (-0,3), MDG: 6,7 (+2,1) og Raudt: 3,9 (-1,3)

Målinga er gjennomført av Opinion i perioden 3. til 9. mars. 970 personar er intervjua. Feilmarginen på varierer frå 1 til 3 prosentpoeng og er størst for dei største partia.

(©NPK)