Skulebyråd: – Mest sannsynleg smitte på skular i Oslo

– Det er klart at det mest sannsynleg er smitte på skular i Oslo. Fordi det mest sannsynleg er smitte i heile samfunnet. Og viss det ikkje er det no, kjem det til å komme om ikkje så lenge. Det viser erfaringane frå andre land, seier skulebyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen til NTB.

Onsdag heva Oslo kommune beredskapsnivået og innførte forbod mot arrangement med meir enn 500 deltakarar og søknadsplikt for arrangement med meir enn 100 deltakarar.

Blir ikkje stengt

På skulane samlast fleire elevar enn det, men likevel er det ikkje aktuelt å stenge dei, ifølgje skulebyråden, som viser til råda dei har fått frå helsestyresmaktene.

– Svaret vi får frå faglege styresmakter er at konsekvensen av det vil vere så store at det ikkje lèt seg forsvare. Vi må hugse på at det er veldig mange som jobbar i helsevesenet, i politiet, innanfor nøkkelfunksjonar i samfunnet, som er foreldre til barn som går i barnehage og på skule, seier Thorkildsen.

Det er spreidd tilfelle av koronasmitte og -mistanke på skulane i Oslo, og tysdag vart 100 personar sette i karantene på Sinsen skule etter at ein tilsett fekk påvist smitte. Skulebyråden understrekar at dei vurderer situasjonen fortløpande.

– Vi er nøydde til å ha beredskap òg for ein situasjon der vi blir nøydde til å stenge skular mellombels, seier ho.

– Snakk med barna

Thorkildsen seier det er ekstremt viktig at foreldre tar seg god tid til å snakke grundig med barna om viruset.

– Vi må ikkje tru at det barnet ikkje veit, det har dei ikkje vondt av. Det var det vi trudde før. No er vi i ei ny tid der vi veit at barn får med seg utruleg mykje. Men barn kan òg lage seg historier som viser seg å vere verre enn verkelegheita.

