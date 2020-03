Talet på koronasmitta skyt i vêret

innenriks

I alt er det no registrert 489 registrerte koronasmitta i Noreg, ifølgje Folkehelseinstituttet (FHI).

Styresmaktene stålset seg no for at talet vil stige kraftig i dagane framover.

– Vi ventar ein relativt skarp auke i talet på tilfelle, sa Stoltenberg då ho presenterte dei siste tala på ein pressekonferanse med helseminister Bent Høie (H) og helsedirektør Bjørn Guldvog onsdag kveld.

WHO: Pandemi

Det siste døgnet har 212 personar fått påvist smitte, ifølgje FHI. VG, som samlar inn tal frå norske kommunar kontinuerleg, rapporterte onsdag kveld om endå fleire, til saman 569 smitta. Oslo har no flest tilfelle. Her ser talet ut til å ha dobla seg siste døgn, frå 70 til 140 smitta.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) erklærte onsdag spreiinga av koronaviruset for ein pandemi, og alvoret stod skrive i ansikta på dei tre helsetoppane.

– Vi ventar fleire innleggingar og fleire som treng intensivbehandling. Vi ventar òg dødsfall i tida som kjem, sa Stoltenberg.

Gjennomsnittsalderen på dei som har fått påvist smitte, er 46 år. To av tre er menn.

Maner til dugnad

Helseministeren maner no både folk og næringsliv til dugnad for å spare menneskeliv som følgje av koronautbrotet.

– I dag har eg oppmoda alle om å bli med på dugnad. I helsetenesta skal vi no jobbe målretta og kontinuerleg for å hindre smittespreiing og å sørge for at alvorleg sjuke får helsehjelp, seier Høie.

– Men denne jobben blir ikkje berre gjort i helsesektoren. Alle samfunnssektorar må bidra, understrekar han.

Helseministeren seier samtidig at det beste folk kan gjere, er å halde seg heime om ein blir sjuk – og vente til ein er frisk igjen. Slik kan ein unngå å legge unødig press på helsevesenet.

– Veldig mange av oss har ikkje behov for legehjelp for desse symptoma. Men dersom ein treng helsehjelp, skal ein ta kontakt med fastlegen på telefon eller nett. Og viss ein ikkje får tak i fastlegen, skal ein ringe Legevakten, seier Høie.

Over 8.000 personar er til no testa for koronavirus, ifølgje FHI.

Skjerpar tiltak

Onsdag skjerpa styresmaktene òg tiltaka for å bremse smittespreiinga. Mellom anna vil arrangement med over 500 deltakarar vere forbodne frå onsdag og ut april, opplyser helsedirektøren.

– Vi har fått tilbakemeldingar frå fleire kommunar og kommunelegar som har bede om klarare råd. Derfor innfører vi no forbod mot store arrangement. Dette gjer vi òg for å lette arbeidstrykket i kommunane, seier Guldvog.

Forbodet gjeld i første rekke innandørsarrangement, men også utandørs dersom folk må stå eller sitje tett saman, presiserer han overfor NTB.

Han varslar òg at styresmaktene vil setje i verk tiltak for å hindre innreise frå område med høg smitterisiko, det vil seie områda nordmenn er rådd mot å reise til. Unntaket gjeld for dei som har opphald i Noreg og skal tilbake hit.

– Helsedirektoratet vil ta kontakt med dei rørte landa og kommunar med flyplass og ferjeanløp for operasjonalisere dette. Dette gjeld fly, cruiseskip og annan båttrafikk, seier Guldvog.

Ber sjukehusa legge om

I tillegg har Helsedirektoratet i dag sendt brev til det regionale sjukehuset i landet og bede dei utsetje planlagt aktivitet for å frigjere plass til koronasjuke.

Trass i tiltaka er helsedirektøren openbert bekymra.

– Vi har lagt gode planar for dei konkrete utfordringane vi står overfor no. Men uansett kor mykje og kor godt vi planlegg, vil vi ikkje greie å føresjå alle problem, seier Guldvog.