Trondheim planlegg minisjukehus

– I det verste tilfellet vil vi ha over 30.000 smitta i Trondheim. Då vil vi ha opptil 500 innlagde på sjukehuset, sa helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen på eit ekstraordinært formannskapsmøte om koronasituasjonen onsdag.

Hopprennet Raw Air i Granåsen i Trondheim skal arrangerast utan publikum, på linje med tilrådinga frå Folkehelseinstituttet om at arrangement med over 500 deltakarar bør avlysast. Garåsen opplyste på møtet at dei vurderer å rå imot ståplass på bussane i den tredje største byen i landet.

