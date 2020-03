Uavklart situasjon for Venstre etter at Grande trekte seg

innenriks

Grande overraska partifellane onsdag ved å seie at ho går av som Venstre-leiar og statsråd og heller ikkje ønsker attval til Stortinget.

– Gjennom helga har eg komme til at det beste er at nokon andre slepp til, sjølv om eg ikkje veit kven det er, seier Grande til VG, som først omtalte avgangen.

Mange i Venstre har ønskt at Grande skulle bytast ut som partileiar, men partiet har vore splitta når det gjeld kven som burde etterfølgje henne. No stadfestar valkomiteen at dei tar opp arbeidet på nytt.

Verken Abid Raja, Sveinung Rotevatn eller Ola Elvestuen ville onsdag kommentere om dei ønsker seg leiarvervet, utover å seie at dei stiller seg til disposisjon.

Raja: Trist

Raja seier det er trist at Grande ikkje fekk ein meir verdig avgang, og ber no partifellane om å roe seg ned.

– Fleire må gå i seg sjølv om korleis dei har opptredd dei siste vekene. Vi har alle eit forbetringspotensial. Eg trur vi må strekke oss djupt og hente det forbetringspotensialet som vi har, seier kulturministeren.

Rotevatn vil heller ikkje seie noko om eventuelle eigne leiarambisjonar, men understrekar at Venstre må finne saman. Dei siste månadene har vore krevjande for partiet, konstaterer han.

– No må vi sjå framover, og vi må stå saman. Eg har tru på at alle ønsker det beste for Venstre, seier han.

Planla å sitje i eitt år til

Grande informerte tidleg statsminister Erna Solberg (H) om tankane sine, men har elles i stor grad halde prosessen for seg sjølv. Onsdag vart stortingsgruppa og valkomiteen informert.

– Eg gjorde eit forsøk på å samle Sveinung og Abid slik at vi kunne jobbe saman som eitt team. Då kunne eg eventuelt sitje som partileiar i eitt år, sjølv om eg vart vald for to år – og få til den overgangen litt meir smidig enn det ligg an til no, seier ho til VG.

Avgjerda om å trekke seg tok Grande berre eit par dagar etter at valkomiteen samrøystes innstilte på at ho skulle halde fram som partileiar med dei to utfordrarane som nestleiarar. Kritikken spakna ikkje, innstillinga vakte lita begeistring i fylkeslaga og det kom nye avsløringar i media om detaljar i prosessen.

– Var villig til å gå

Grande er tydeleg på at det ikkje var slik ho ønskte å forlate posten, men ho så ikkje lenger nokon annan utveg.

Ho forklarer at ho tidleg gav valkomiteen beskjed om at ho ville trekke seg dersom dei fann ein annan leiarkandidat dei kunne einast om. Men ho fekk aldri noka slik tilbakemelding.

– Eg fekk, tvert imot, vite at dei ikkje kom til å bli samde om ein ny kandidat. Analysen min då var at ei kampvotering ikkje var det Venstre treng no. Eg var villig til å ta den kjeften eg ville få for å stå vidare i det, seier ho.

Nybø rykker opp

Det vakte mykje oppstuss at Elvestuen på nyåret måtte gå som klima- og miljøminister for å gjere plass i regjeringa til Grandes to fremste utfordrarar, Raja og Rotevatn.

Ikkje minst kom det uvanleg hard kritikk frå Elvestuen sjølv, som gjekk ope ut med skuldingar om at Grande først og fremst lytta til seg sjølv for å sikre sin eigen posisjon. Han ville førre veke heller ikkje sjå bort frå at han kunne utfordre Grande i ei kampvotering om leiarposisjonen.

Raja og Rotevatn har hyppigast vore nemnt som mogleg arvtakar for Grande, men namn som Iselin Nybø, Guri Melby, Alfred Bjørlo og Trine Noodt har òg vore oppe i samband med leiarkabalen.

Etter Grandes avgang overtar næringsminister Iselin Nybø ansvaret for arbeidet til partiet og deltaking i regjeringa fordi ho har lengst fartstid av Venstres statsrådar.