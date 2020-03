Vekslande vêr til helga

innenriks

Etter nokre dagar med mykje vind, nedbør og høg vasstand, roar vêret seg i Sør-Noreg fredag.

– Det blir nordavind over heile landet fredag, og søkkande temperaturar i sør. Til gjengjeld blir det snøbyer langs kysten frå Ålesund og nordover, som ikkje kjem seg sørover. Då blir det fint og mykje sol i Sør-Noreg, seier statsmeteorolog Charampolos Sarchosidis til NTB.

Stormfull laurdagskveld i nord

Laurdag byrjar det ganske fint i heile landet, med berre enkelte snøbyer i nord. Laurdag kveld kjem likevel eit nytt lågtrykk inn frå Atlanterhavet mot Finnmark. Det blir mildare i sør att, medan det blir ganske stormfullt langs kysten i Nord-Noreg.

– Sør-Noreg får sør-sørvestleg vind og ein del nedbør, men ikkje like mykje vind. Det blir ganske mildt frå laurdag kveld og resten av helga og ein del nedbør, seier Sarchosidis.

Lenger nord kjem den kalde lufta og snøbyene tilbake søndag ettermiddag.

– Vêret blir ganske skiftande, med nokre fine dagar, men samtidig blir det innimellom ganske ustabilt med mykje nedbør og varmluft. Lågtrykket passerer fort og tar med seg mykje nedbør og vind, samanfattar Sarchosidis.

Stengde fjellovergangar og farevarsel

Onsdag er det farevarsel langs store delar av kysten. I Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag er det oransje farge på varselet, med forventa vasstand på opptil 50–65 centimeter over normalen. I Rogaland og Nordland er det gult farevarsel. I tillegg stengjer uvêret ei rekkje fjellovergangar. Riksveg 7 over Hardangervidda, riksveg 9 over Haukeli og riksveg 13 over Vikafjellet er stengde, medan det er kolonnekøyring på E6 i Salten og over Strynefjellet.

