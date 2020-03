Venstres valkomité tar opp att arbeidet etter Grandes avgang

innenriks

– Eg vil orientere valkomiteen om at vi no tar opp att arbeidet vårt. Det er den tilliten Venstres landsmøte har gitt oss, seier leiaren i valkomiteen Per A. Thorbjørnsen til NTB.

Onsdag vart det klart at Grande går av, både som statsråd og partileiar.

– Vi har allereie gjort eit svært grundig arbeid. Vi har fått grundige tilbakemeldingar frå organisasjonen, og det kjem til å legge føringar for arbeidet, seier Thorbjørnsen.

– Tidspunkt for møte er ikkje avklart, men det blir snarast mogleg, legg han til.