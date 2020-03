Aftenposten rettar tre Giske-saker

innenriks

TV 2 har allereie retta 10 artiklar, og VG har retta tre. No gjer altså Aftenposten det same, stadfestar nyheitsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen overfor Medier24.

– Vi har hatt ein god og ryddig dialog med Giske. Om ein tar utgangspunkt i journalistikken rundt #metoo og Arbeidarpartiet, så har media, inkludert oss, drive omfattande journalistikk på ein person som i lengre tid ikkje var i stand til å bidra med opplysningar til saka fordi han var sjukmeld, seier ho.

Avisa beklagar mellom anna at ei sak om eit varsel mot han mangla samtidig imøtegåing frå Giske sjølv.

– At han ikkje var tilgjengeleg i periodar, krev eit større ansvar frå oss. Det kan òg gjere at vi må justere i ettertid, der vi treng å få inn versjonen hans av saka, seier ho.

Trond Giske seier i ei melding til Medier24 at han er glad for at Aftenposten rettar, og at han opplever avisa som oppriktig interessert i å sjå kritisk på sin eigen journalistikk.

(©NPK)