Ungdomsskular og vidaregåande skular blir frå stengde og med fredag 13. mars.

– Dei tiltaka vi set no i verk, er svært inngripande og får store konsekvensar for folket i byen. Vi gjer dette no fordi vi fryktar at konsekvensane av å ikkje gjere det vil vere større. Det viktigaste no er å hindre spreiing av smitte og tryggje innbyggjarane våre, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap).

Dersom mogleg ønskjer kommunen at foreldre med barn i barnehage og barneskule held barna heime frå og med fredag.