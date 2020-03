Alle skular, barnehagar og høgare utdanning stengjer om få timar

innenriks

Det gjeld mellom anna barneskular, ungdomsskular, vidaregåande skule, universitet og høgskular, opplyser statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie på ein pressekonferanse torsdag.

Begge to understrekar at ein må unngå at personar i risikogrupper blir brukte som barnevakt.

– Leiarar av barnehagar og rektorar ved barneskular må derfor sørgje for eit tilbod til barn av personell i helse- og omsorgstenesta, transportsektoren eller innanfor andre kritiske samfunnsfunksjonar, sa Høie.

Det blir òg innført forbod mot kulturarrangement, idrettsarrangement og idrettsaktivitetar.

Serveringsstader og kantiner som kan leggje til rette for at gjester kan halde minst éin meters avstand får halde ope. Elles må pubar, barar og andre utelivsaktørar halde stengt. Servering av mat skal ikkje skje som buffé.

Også treningssenter, symjehallar, badeland, frisørar, hudpleie, massasje og liknande må stengje.

Det blir understreka at matvarebutikkar held ope som normalt, og at det ikkje er nokon grunn til å hamstre matvarer.