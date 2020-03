Ap støttar koronarestriksjonane frå regjeringa

innenriks

– Arbeidarpartiet støttar dei omfattande tiltaka som no er offentleggjorde for på avgrense spreiing av smitte. Det er nødvendig å ta kraftige grep no, og det er kvar og ein av oss som kan bidra til at vi som fellesskap lykkast, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

Torsdag ettermiddag la statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) fram ei rekkje inngripande tiltak for å avgrense smitten. Mellom anna stengjer alle barnehagane og utdanningsinstitusjonane i landet, og det blir innført karantene for alle som har kome heim frå reiser i utlandet etter 27. februar.

– Det har kome sterke signal frå kommunar, helsepersonell og vanlege folk som etterlyser tydelege føringar frå regjeringa. Det er positivt at regjeringa har lytta. Vedtaka frå fagstyresmaktene er inngripande, men dette kan vi klare saman, seier Støre, og held fram:

– Det blir særleg viktig å stille opp for familiane til dei som har dei viktige jobbane i helse og omsorgssektoren, anten vi er familie, naboar elles venner. Det er òg viktig at dei som vil får permisjon eller fråvær for pass av barn, blir tekne godt vare på, også økonomisk, seier han.

