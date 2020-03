innenriks

– Det blir innført restriksjonar for besøk til helseinstitusjonane og inngangskontroll for å ta vare på smittevern for pasientar på helseinstitusjonane i landet, opplyser Helsedirektoratet.

Personar som har risiko for å vere smitta, skal avvisast frå alle helseinstitusjonane i landet.

