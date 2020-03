innenriks

Førebels er det ikkje avgjort kva flyplassar som eventuelt kan bli stengde, seier Avinors pressekontakt til NTB. Tiltaket står berre på ei liste over ting Avinor kan gjere for å kjempe mot smittefaren. Det er heller ikkje lagt ein plan for når desse tiltaka kan bli sette i verk.

Til NRK seier Avinor-direktør Dag Falk-Petersen torsdag at det kan bli aktuelt å stengje fleire norske flyplassar, og dessutan ein rullebane på Gardermoen.

