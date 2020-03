-Dei mest inngripande tiltaka i fredstid

innenriks

Statsminister Erna Solberg heldt torsdag ein pressekonferanse saman med helseminister Bent Høie, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

SJÅ PÅLEGG FRÅ HELSEDIREKTORATET

– Dette er ei vanskeleg tid for Noreg og verda. Noreg blir sett på ein stor prøve som samfunn og som einskildmenneske, seier Solberg.

Ho varslar at vi alle vil få ein annleis kvardag framover.

Stor dugnad

– Det er avgjerande at alle innbyggjarane i landet deltek i dugnaden for å bremse smitte. Det skal vi gjere i solidaritet med eldre, kronisk sjuke og andre som er spesielt utsett for å utvikle alvorleg sjukdom, seier Solberg.

– Vi har allereie innført tiltak, men dei er ikkje lenger nok. I dag kjem dei sterkaste og mest inngripande tiltaka vi har hatt i Noreg i fredstid. Tiltaka kjem til å få stor inngrep i den personlege fridommen vår. Det grip inn i kvardagslivet vårt og korleis samfunnet fungerer, seier Solberg.

(©NPK)