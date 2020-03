FHI: – Vi kan ikkje teste alle

innenriks

Talet på stadfesta smitta av koronaviruset i Noreg aukar betrakteleg for kvar dag. Nordmenn med symptom som feber, hoste, og influensa oppsøkjer legevakta i håp om å få testa seg for viruset, men mange blir avvist.

– Vi kan ikkje teste alle, seier forskar Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet (FHI) til Aftenposten.

Elstrøm presiserer at dei først og fremst vil teste dei som har vore i risikoområde og viser symptom på luftvegsinfeksjon, helsepersonell som har vore i risikoområde, og innlagde pasientar med luftvegssymptom.

Formålet med å teste er å kunne stadfeste eller avkrefte tilfelle av viruset så tidleg som mogleg, slik at ein kan avgrense smittespreiinga. Testing av friske personar som returnerer til Noreg frå land som ikkje er påverka av viruset, blir ikkje tilrådd.

Helsepolitisk talsperson for Sp, Kjersti Toppe, har uttalt at det blir for lite laboratoriediagnostisk utstyr, og ber folk om å respektere at testing blir prioritert hos personar som kan vere utsette for smitte.

(©NPK)