FHI: Koronautbrotet kan nå toppen i sommar

innenriks

I denne perioden risikerer helsetenesta overbelastning, heiter det i notatet, datert torsdag.

– Vi reknar det for sikkert at vi før eller sidan får ein covid-19-epidemi i Noreg. Sannsynlegvis startar han for alvor til våren eller sommaren. Helsekonsekvensane blir store, men vi er usikre på kor store, skriv FHI i risikovurderinga.

Vurderinga er grunnlaget for mange av dei dramatiske tiltaka som er innførte i Noreg dei siste dagane. Torsdag varsla regjeringa mellom anna at alle skular, barnehagar og høgare utdanningsinstitusjonar skal stengast frå og med torsdag.

Toppen i sommar

Trass i at Noreg no allereie er i full koronaberedskap, vil den tyngste perioden først komme i sommar, konkluderer Folkehelseinstituttet.

– I denne fasen er epidemien i full gong, når etter kvart toppen og vil deretter snu, heiter det i risikovurderinga.

– Vi gjettar at denne fasen varar gjennom sommaren, skriv FHI.

For to veker sidan anslo helsestyresmaktene at maks 100 personar ville vere smitta i Noreg ved påsketider. Det anslaget har vist seg å vere heilt gale, skriv Aftenposten.

Over 700 smitta

Ifølgje VG, som registrerer nye tilfelle av koronasmitte kontinuerleg, hadde over 700 nordmenn fått påvist smitte ved 16-tida torsdag.

Dei siste dagane er det oppdaga fleire tilfelle av smitte som det ikkje har vore mogleg å spore.

FHI reknar det derfor som umogleg å fjerne viruset frå Noreg. Det det handlar om no, er å forhindre at svært mange blir sjuke samtidig, blir det understreka i risikovurderinga.

– Utan tiltak vil ein stor del av befolkninga rammast, og toppen av hovudbølgja vil etter desse modellutrekningane nåast etter nokre månader. Smitteverntiltak kan bremse spreiinga noko, flate av toppen og føre til at færre blir ramma, heiter det.