Frp: Forventar at staten tar rekninga

– Når dette på eit tidspunkt er over, så kan vi ikkje etterlate oss eit næringsliv i ruinar. Det som skjer no, kan ha store konsekvensar for norsk næringsliv, seier Frp-leiar Siv Jensen.

Regjeringa skal fredag legge fram tiltak som skal berge bedrifter og arbeidsplassar gjennom krisa som har oppstått på grunn av koronapandemien.

– Dersom tiltaka ikkje er tilstrekkelege, kjem vi til å søkje eit politisk fleirtal der det måtte finnast, for å kunne redde flest mogleg norske bedrifter og arbeidsplassar, seier nestleiar Sylvi Listhaug.

Frp ønsker mellom anna at talet på sjukt barn-dagar blir dobla i år, og at foreldra ikkje mistar inntekt på grunn av dette.

– Vi synest det er heilt rimeleg at staten tar på seg kostnadene for dette, for det er òg staten som har pålagt foreldra å vere heime med barna. Og då må òg staten ta rekninga, fastslår Listhaug.

Partiet ønsker òg eit mellombels fritak for arbeidsgivaravgift og meir fleksible arbeids- og overtidsavgjerder, for at bedriftene skal kunne halde oppe all nødvendig aktivitet.

I tillegg vil Frp ha ein mellombels lemping på kompetansekrav.

– Det handlar om å stimulere til den nødvendige dugnadsånda som trengst no, at folk som blir permitterte frå ein jobb, kan gjere noko som liknar, der det trengst, til dømes i helsevesenet, seier Jensen.

