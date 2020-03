Helsedirektoratet har sendt ut dugnad-SMS

innenriks

– Koronaviruset spreier seg no raskt, og det er viktigare enn nokon gong at alle bidreg til å bremse spreiinga. Hald fram med å vaske hender, vis omsyn når du hostar og hald avstand til andre. No kjem det nye tiltak, heiter det i meldinga.

Også statsminister Erna Solberg (H) kom med ei liknande oppfordring torsdag:

– Det er no heilt avgjerande at alle innbyggjarane i landet deltek i ein dugnad for å bremse smitten. Det skal vi gjere i solidaritet med eldre, kronisk sjuke og andre som er spesielt utsett for å utvikle alvorleg sjukdom, seier ho.

