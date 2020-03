Helsestyresmakter bomma på korona-anslag

innenriks

Då det første norske tilfellet av koronasmitte vart stadfesta 26. februar tidlegare i år, anslo helsestyresmaktene at det fram til påske skulle vere maksimalt 100 tilfelle i Noreg. Tre veker seinare viser ferske tal at anslaget ikkje heldt mål, skriv Aftenposten.

Folkehelseinstituttet (FHI) presiserer at anslaget hadde grobotn i fleire usikre faktorar. Blant desse var ressursbruk, etiske utfordringar og at nytten av eventuelle drastiske tiltak ikkje ville vege opp for dei uheldige sidene desse innebar.

Fram til 8. mars var det ikkje behov for generell karantene for returnerande frå land som var ramma av viruset. FHI har no skjerpa tiltaka. Nordmenn som har reist til land som Kina og Italia, skal ha 14 dagars karantene med umiddelbar effekt ved retur til Noreg.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) oppdaterer tal over smitta ein gong i døgnet, som 11. mars viste 277 smitta i Noreg. Ifølgje VGs oversikt over koronasmitta har talet på 12. mars auka til 629 smittetilfelle.

(©NPK)