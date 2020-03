Kolonial.no aukar bemanninga for å møte større pågang under koronautbrotet

innenriks

– Vi oppbemannar kraftig og dreg nytte av til dømes permitterte hotelltilsette. Vi jobbar òg med avtalar med andre i næringslivet som permitterer, seier dagleg leiar Karl Munthe-Kaas i Kolonial.no til Finansavisen.

Den siste veka har nettbutikken opplevd ein stor auke i pågangen frå kundar som vil ha mat levert på døra.

– Vi ser at vi har tidvis opptil dobbel så høg etterspurnad no enn på same tid i fjor. I absolutte tal har vi aldri før hatt så stor omsetnad. Vi førebur oss no for å kunne ta unna rundt dobbelt så mykje som vi omsette for i fjor, seier Munthe-Kaas.

Kolonial.no-sjefen seier til Dagens Næringsliv at heimlevering av daglegvarer kan vere eit viktig tiltak i kampen mot viruset.

– Viss ein ser korleis dei arbeidde med dette i Kina, så veit ein at heimelevering spelte ei sentral rolle for å hindre ytterlegare spreiing. Det er eit ansvar vi no tek alvorleg her i Noreg, seier Munthe-Kaas.

Også Foodora, som leverer mat frå restaurantar heim til folk, og matkasseleverandøren Godt Levert, seier til Finansavisen at dei har hatt ein sterk vekst den siste tida. Likevel vil ingen av dei seie heilt visst at veksten har samanheng med virusutbrotet.

