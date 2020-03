Krisepakke i Stortinget måndag

innenriks

Stortingets presidentskap fatta avgjerdene sine torsdag, kort tid etter at statsminister Erna Solberg (H) orienterte om drastiske tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset i Noreg.

– Frå no og ut april reduserer vi talet på representantar som skal vere til stades i salen når møtet blir sett og ved voteringar, til 87. Ifølgje Grunnlova må halvparten av representantane vere til stades, seier stortingspresident Tone W. Trøen (H) til NTB.

– Det inneber at nokre representantar ikkje treng å reise til Stortinget, noko som gjer at færre blir utsett for smitte. Desse 87 personane skal spegle det representative forholdet i partia i Stortinget, seier Trøen.

Krisepakke

Kommande måndag vil Stortinget samlast for første gongs behandling av den varsla krisepakken til regjeringa, som blir lagt fram fredag. Andre gongs behandling blir torsdag.

– Stortinget vil i tida framover berre behandle saker der det er heilt nødvendig at Stortinget treffer vedtak no. Det inneber at nokre saker blir utsette, til dømes interpellasjonar, seier Trøen.

Dermed blir det òg færre møte i stortingssalen i tida som kjem.

I dvale

Dei parlamentariske leiarane for alle dei ni partia på Stortinget er samde om å be stortingsrepresentantar og sentrale partipolitikarar om å innstille så mykje som mogleg av reiseverksemda si, heiter det i ein e-post NTB har fått tilgang til.

Det betyr mellom anna at bedriftsbesøk, besøk i organisasjonar, lokallag og liknande inntil vidare ikkje blir gjennomført. Tilsvarande beskjed blir gitt til politikarane i regjeringsapparatet.

– Målet er å sikre at den parlamentariske kjerneverksemda er robust og går som planlagt, og dessutan at stortingsrepresentantar og sentrale politikarar tar eige ansvar for å redusere spreiinga av smitte, står det i e-posten.

Partisekretariata i alle parti kjem framover til å ha jamleg kontakt med kvarandre og med Stortingsadministrasjonen om situasjonen.