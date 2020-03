LO ber regjeringa passe på at folk framleis har inntekt

innenriks

– Når folk kjenner seg utrygge for sjukdom, er det viktig at dei kjenner seg trygge når det gjeld lønn og inntekt. Dette må styresmaktene bidra til. Å vere uviss på inntekt kan føre til at folk går på jobb sjølv om dei burde halde seg heime, seier Gabrielsen, som meiner det å sikre inntekta til folk dermed er eit tiltak for å hindre smittespreiing.

Regjeringa skal fredag leggje fram krisetiltak for næringslivet.

LO krev full lønn for arbeidstakarar som må vere heime fordi dei er sette i karantene eller fordi skular og barnehagar er stengde.

– Det må vere tydelege, felles reglar, og reglane rundt omsorgspengar må avklarast. Regjeringa må presisere at alle som er sette i karantene, har rett til sjukepengar, lyder krava.

LO støttar at permisjonsreglane blir endra for å lette byrda for bedriftene, men understrekar at det ikkje må gå ut over inntektene til arbeidstakarane.

(©NPK)