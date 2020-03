MDG vil ha klimavennlege koronatiltak

innenriks

Regjeringa har lova å komme med nye tiltak mot konkursar i næringslivet allereie fredag.

– Vi bør bruke pengane på jernbane, elferjer og kollektivtransport, ikkje på å setje i gang nye motorvegprosjekt som skaper helsefarleg luftforureining og klimagassutslepp, seier nasjonal talsperson Une Bastholm.

Ho viser dessutan til økonomikrisa som viser kor oljeavhengige vi er, og kor viktig det derfor er å satse på andre og grønare jobbar innan havvindprosjekt, karbonfangst og -lagring.

MDG vil òg satse mykje på skred- og flaumsikring, elferjer og annan kollektivtransport.

– Det er òg heilt essensielt at kommunane får meir pengar å rutte med. Det er dei som har ansvaret for dei eldre på sjukeheimane her i landet, avsluttar Bastholm.

(©NPK)