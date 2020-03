Nesten alle universitet og høgskular stengjer

innenriks

Dette inkluderer alle universiteta. Fleire av dei hadde allereie byrja å trappe ned.

«All normal undervisningsaktivitet ved Universitetet i Oslo skal opphøre fra fredag 13. mars 2020. Fra i morgen skal undervisning gis digitalt. Det har universitetsledelsen bestemt», skriv Uniforum om UiO.

Enkelte universitet og høgskular avlyser i første omgang ut denne veka. Dette gjeld Universitetet i Agder, Nord universitet, og Høgskolen i Østfold. Andre avlyser undervisninga på ubestemt tid.

Akkurat no sit alle rektorar ved høgare utdanningsinstitusjonar i møte med høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H). Høgskulen i Molde fortel NTB at dei ventar med å publisere nye tiltak til dette møtet er over.

