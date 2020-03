Nordland stengjer alle vidaregåande skular – Ålesund alle grunnskular

innenriks

Avgjerda gjeld frå fredag 13. mars, skriv Avisa Nordland. Dermed stengjer alle offentlege vidaregåande skular i fylket.

– Vi har heldigvis få stadfesta smitta i Nordland, men samtidig sit vi med ansvaret for nokon av dei største samlingane av unge i fylket, i dei vidaregåande skulane. Vi kan ikkje forvente at dei tar dei same forholdsreglane som vaksne ville gjort, seier fylkesrådsleiar Tomas Norvoll til avisa.

Også Ålesund kommune stengjer skulane sine frå fredag av, skriv Sunnmørsposten.

