Norwegian og SAS flyr som normalt til USA torsdag

Innreiseforbodet skal gjelde frå laurdag morgon.

– Vi er sjølvsagt klar over restriksjonane som har komme frå USA, men vi må komme tilbake med meir informasjon litt seinare i dag. Per no opererer flygingar til og frå USA som normalt, skriv pressekontakt Astrid Mannion-Gibson i Norwegian i ein e-post til NTB torsdag morgon.

Flyselskapet er til liks med SAS og andre flyselskap sterkt prega av koronakrisa og har kansellert 3.000 flyavgangar dei neste månadene.

Norwegian-aksjen har fått hard medfart på børsen dei siste vekene og fall vidare onsdag då sluttkursen enda på 9,53 kroner, eit fall på drygt 15 prosent.

SAS planlegg å fly som normalt torsdag, med ni avgangar frå Skandinavia til ulike destinasjonar i USA, opplyser selskapet.

– SAS følgjer situasjonen kontinuerleg og vil halde ramma passasjerar oppdaterte om eventuelle endringar og kanselleringar, skriv pressesjef John Eckhoff i ei pressemelding.

