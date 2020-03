Omstridt leiarval avlyst i Trøndelag Ap

innenriks

– Slik situasjonen er no kan vi ikkje samle om lag 300 personar over to dagar, seier avtroppande leiar i Trøndelag Arbeidarparti, Per Olav Skurdal Hopsø, i ei pressemelding torsdag ettermiddag.

Årsmøtet skulle etter planen finne stad 20.–22. mars. Utsetjinga betyr samtidig at det omstridde valet av ny leiar i fylkeslaget blir utsett.

Valkomiteen skulle eigentleg komme med ei innstilling til nytt fylkesstyre førstkommande måndag, men det kjem ikkje til å skje, seier Hopsø til Trønder-Avisa.

– Sitjande fylkesstyre held fram til nytt årsmøte. Som ein naturleg konsekvens av det har valkomiteen fortalt meg at dei tek ein pause i arbeidet sitt, seier han.

Trond Giske er blant kandidatane som har vorte intervjua av valkomiteen. Fleire lokallag i Trøndelag Ap, mellom dei Verdal Ap, ønsker Giske som ny fylkesleiar.

