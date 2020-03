Raymond Johansen etterlyser strengare flyplasskontroll

innenriks

Byrådsleiaren sende ei skarp utfordring til regjeringa då han møtte pressa torsdag for å oppdatere om dei nye tiltaka kommunen no innfører for å hindre smittespreiing i hovudstaden.

– På Oslo lufthamn har det i dag landa fly frå New York, Riga, München, Istanbul, Paris, Lisboa, Zürich, Moskva, Frankfurt, Brussel, Doha, Helsinki, London, berre for å nemne noko. Blir dei som landar frå område med koronautbrot, testa? Blir det vurdert å stengje Oslo lufthamn for flytrafikk frå desse områda? spurde han.

Johansen er uroa over at flypassasjerar kan bere med seg smitte til hovudstaden kvar einaste dag, utan at nokon veit det.

– Det er ei potensiell stor smittekjelde som vi ikkje har kontroll på, seier byrådsleiaren til NTB.

(©NPK)