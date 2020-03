Regjeringa: Alle som er heime under skule- og barnehagekarantene, får omsorgspengar

innenriks

– Når barnehagar og skular no stenger, ber vi alle om å vere smidige og vi håper at arbeidstakarar og arbeidsgivarar kan finne løysingar lokalt i tråd med dei beste tradisjonane i norsk arbeidsliv, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i ei pressemelding.

Mange bedrifter har eller skal innføre heimekontor, men der det ikkje finst andre løysingar, vil omsorgspengar vere ei moglegheit, understrekar Røe Isaksen.

– Foreldre vil ha rett til omsorgspengar for å vere heime med barn når skular og barnehagar stenger i denne ekstraordinære situasjonen, seier han.

Omsorgspengar er òg kjente som sjukt barn-dagar. Røe Isaksen seier at regjeringa no vurderer å endre kvoten. I dag kan kvar forelder vere borte ti dagar per kalenderår om ein har eitt eller to barn, og 15 dagar om ein har tre eller fleire barn.

– Regjeringa følgjer utviklinga og vil òg vurdere å utvide talet på dagar foreldre kan vere heime. Vi vil òg vurdere å gjere ordninga meir fleksibel slik at ein ikkje har brukt opp éin heil dag viss ein er éin time heime, seier han.