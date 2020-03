Regjeringa varslar krisetiltak i milliardklassen

innenriks

Ho skal fredag leggje fram tiltak som skal berge bedrifter og arbeidsplassar gjennom krisa som har oppstått på grunn av koronapandemien.

Ho varslar at tiltaka vil vere særleg retta mot reiselivet og luftfarten, ifølgje NRK.

– Det er ei førstehandsrekking for å sikre at folk har inntekt og ikkje blir oppsagde. Vi må prøve å halde på bedriftene og jobbane der, seier ho.

Ho understrekar at tiltaka som no blir lagde fram, berre er dei første akutte tiltaka, og at det kjem fleire.

– Då får vi moglegheit til å gå djupare ned og sjå kva bransjar og tiltak som trengst.

