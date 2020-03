Sjukehusleiar i Tromsø er koronasmitta

innenriks

Det opplyser UNN-direktør Anita Schumacher til avisa Nordlys.

– Det stemmer. Vedkommande er i karantene heime og har ikkje vore på jobb etter heimkomst til Noreg. Utover det ønsker eg ikkje å kommentere denne enkeltsaka i media, skriv Schumacher i ein SMS til avisa.

Tidlegare torsdag var 41 UNN-tilsette som hadde vore i Italia eller andre utsette land i vinterferien, sett i karantene. Talet kan likevel bli langt høgare sidan helsestyresmaktene torsdag innførte 14-dagars karantene for alle som har reist utanfor Norden etter 27. februar.

– Når alle land utanfor Norden no er ramma av dei same karantenereglane, er eg bekymra for at det kan bli eit vesentleg høgare tal, seier Schumacher.

(©NPK)