Skular over nesten heile landet blir stengde som følgje av koronautbrotet

innenriks

I Oslo stengjer alle barnehagar og barneskular frå og med måndag, medan ungdomsskular og vidaregåande skular blir stengde frå fredag.

– Dei tiltaka vi no set i verk, er svært inngripande og får store konsekvensar for folket i byen. Vi gjer dette no fordi vi fryktar at konsekvensane av å ikkje gjere det vil vere større. Det viktigaste no er å hindre spreiing av smitte og tryggje innbyggjarane våre, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap).

Viss mogleg ønskjer kommunen at foreldre med barn i barnehage og barneskule held barn heime frå og med fredag.

Dei same grepa blir tekne i Bergen, opplyser kommunen i ei pressemelding.

Stengt i Vestland og Nordland

Vestland fylke følgjer etter og stengjer alle skulane i fjorten dagar. Det blir nettbasert heimeundervisning for at elevar skal kunne følgje progresjonen.

Trøndelag fylkeskommune stengjer alle vidaregåande skular inntil vidare.

– Fylka kjem til å stengje dei vidaregåande skulane innan kort tid, opplyser fylkesordførar Tore Sandvik.

Frå før av har ei rekkje kommunar i Trøndelag vedteke å stengje skulane sine.

Fjernundervisning

Dei prøver å gjennomføre undervisninga med fjernundervisning.

(©NPK)