Solberg om koronadødsfall: – Tankane mine går til dei etterlatne

innenriks

– Dette viser kvifor det er heilt avgjerande at alle innbyggarane i landet no deltar i ein dugnad for å bremse smitten, seier Solberg i ein kommentar til NTB.

– Vi står saman gjennom denne perioden – ikkje med klemmar og handtrykk – men ved å halde avstand, seier ho.

På direktesendt TV torsdag kveld stadfesta Solberg at den første pasienten har døydd av korona i Noreg. Dermed er endå ei grense i epidemiutviklinga kryssa.

– Vi har no i kveld fått vite at det første dødsfallet har skjedd på grunn av covid-19, eit eldre menneske, som har vore sjuk, og som då altså har døydd. Og dette er jo grunnen til at vi gjer så inngripande tiltak, sa Solberg til NRK Dagsrevyen.

Døde i Oslo

Like etterpå vart dødsfallet stadfesta av Oslo universitetssjukehus (OUS) på Twitter. Det dreier seg om ein eldre pasient som var innlagt ved OUS, men sjukehuset ønsker av personvernomsyn ikkje å gi ytterlegare opplysningar.

– Det er mange av oss som har sjukdommar, som er sårbare, og som ikkje vil tole det ein så hard sjukdom som dette kan gi hos enkelte. Vi må i solidaritet med desse sørge for at vi prøver å kjempe mot dette viruset så godt som mogleg, sa Solberg.

– Vi må verne oss sjølve for å verne andre. Dette vil krevje mykje av kvar enkelt av oss, understrekar statsministeren.

– Tankane mine går til dei etterlatne, seier Solberg.

Stor medkjensle

Også helseminister Bent Høie (H) uttrykker medkjensle med dei som er ramma.

– Eg har den største medkjensle med dei som i dag har mista ein av sine. Vi har fått det første dødsfallet i Noreg som følgje av koronaviruset, og vi kjem dessverre til å oppleve fleire, slår Høie fast i ein kommentar til NTB.

Tidlegare torsdag innførte regjeringa dei strengaste tiltaka i fredstid i Noreg mot koronaepidemien.

– Målet vårt er at koronaviruset skal ta så få liv som mogleg i Noreg. Derfor har vi no sett i verk svært strenge tiltak. Eg oppmodar alle om å bli med på dugnaden for å stoppe smitte og forhindre at mange blir alvorleg sjuke. Det er ein dugnad som reddar liv, seier Høie.