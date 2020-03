Abbasi-barna får bli i Noreg, men mora må ut

innenriks

Etter at søskena Taibeh (20), Yasin (22), Ehsan (16) og mora Atefa Rezaie vart freista uttransportert til heimlandet Afghanistan, men sendt tilbake til Noreg, har norske styresmakter vurdert søknadene deira om opphald i Noreg på nytt. Denne veka fekk dei svar, skriv Adresseavisen.

Advokaten til familien Erik Vatne kravde ei omgjering av vedtaket om endeleg avslag på opphald frå Utlendingsnemnda (UNE).

– Ehsan, Taibeh og Yasin har fått mellombels opphald på såkalla humanitært grunnlag. Mora har fått endeleg avslag, og må forlate landet innan 30. august, opplyser advokat Vatne til avisa.

I grunngivinga blir vist til at barna har budd i Noreg sidan dei var barn. Årsaka til at det blir gitt mellombels opphald skal vere at det er tvil om identiteten til familien.

Laurdag 15. juni i fjor vart dei tre søskena og mora prøvd uttransportert til heimlandet Afghanistan. Av helsegrunnar returnerte mora til Noreg to dagar etter. På tysdag vart dei tre søskena flogne tilbake til Noreg etter at Afghanistan sa nei til å ta dei imot.

Den afghanske familien kom til Noreg som asylsøkarar i 2012, men mista opphaldsløyvet i 2014 og har sidan opphald seg ulovleg i Noreg. Asylsaka har tidlegare vore prøvd for retten i fleire rundar.

