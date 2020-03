Alarmtilstand i Spania for å bremse viruset

innenriks

Sánchez gjer det klart at styresmaktene vil mobilisere alle ressursar, inkludert dei militære for å prøve å bremse utbrotet.

Alarmtilstand på spansk inneber høg beredskap og gir styresmakta moglegheit for å avgrense bevegelsesfridommen, konfiskere varer og ta kontroll over industriar og andre fasilitetar, inkludert private sjukehus.

Avgjerda kan vere første skritt i retning av ei like omfattande nedstenging som Italia.

– Dette er ei krise som rører liva og helsa til alle. Regjeringa skal verne alle borgarar, understreka Sánchez.

Sánchez la til at det ikkje er umogleg at det kan vere 10.000 smittetilfelle allereie neste veke. Hittil er det registrert over 4.000 tilfelle og 120 dødsfall.

Spania har allereie isolert fire kommunar i Catalonia frå resten av landet i to veker. Over 70.000 innbyggarar i dei fire småbyane litt nord for Barcelona har forbod mot å forlate områda.

