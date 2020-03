Alle tollstader unntatt ein er opne

innenriks

– Vi er førebudde på at talet tilsette i karantene vil stige, seier tolldirektør Øystein Børmer i ei pressemelding fredag kveld.

Ifølgje Tolletaten førar redusert reiseaktivitet inn i Noreg til at trykket på ressursane i etaten blir reduserte. Dersom det blir innført fleire innskjerpingar vil trykket lette ytterlegare.

– Varestraumen inn til landet aukar på enkelte grenser, og det er viktig for forsyningar til Noreg at vareflyten blir halden oppe, seier Børmer.

Han forklarer at dei vil strekke seg langt for å halde alle tollstader opne, for å sikre god flyt på vareimport og forsyning.

