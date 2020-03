innenriks

Samtidig blir dei fleste av dei rundt 1.000 personane som er tilsette i primærverksemda til alpinanlegga, permitterte, skriv NRK.

– Mange av dei smitta kjem frå alpinanlegg i Italia og Austerrike. I ein slik situasjon vil det vere heilt feil av oss å ha ope no, seier dagleg leiar i Odd Stensrud i Alpinco.

Til kanalen fortel han at anlegga førebels er planlagt stengde fram til 27. mars, men at det er ein stor sjanse for at også påsken går tapt.

