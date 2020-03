FHI: Ingen nye karanteneråd enno

innenriks

Folkehelseinstituttet (FHI) presiserer fredag ettermiddag at det er desse råda som er i kraft:

* Alle som har vore på reise i land utanfor Norden sidan 27. februar i år, skal vere i heimekarantene i 14 dagar etter heimkoma.

* Alle som har vore i nærkontakt med personar som har fått påvist smitte med koronavirus, skal òg vere i heimekarantene i 14 dagar.

VG melde tidlegare fredag at det var innført nye reglar for folk i same hushald som personar i heimekarantene, men Folkehelseinstituttet avkreftar no dette. Det tyder at rådet førebels ikkje gjeld for husstandsmedlemmer.

Nye reglar er under utarbeiding, men blir tidlegast lagde fram seinare fredag.

