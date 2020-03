innenriks

– Eg ventar no på den same meldinga frå andre selskap her – både Ryanair og KLM, seier marknadssjef Tine Kleive-Mathiesen på Sandefjord lufthavn Torp til Flysmart24.

Selskapet legg ned rutene frå 13. mars til 3. april. Det gjeld alle ruter til alle flyplassar i Noreg i den aktuelle perioden. Han kan bli utvida.

