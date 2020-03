Folkehelseinstituttet: Ingen karanteneregelendringar

innenriks

Direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, beklaga fredag ettermiddag forvirringa som hadde oppstått gjennom dagen. Dei som har vore utanfor Norden etter 27. februar, eller som har vore i nærkontakt med nokon som har påvist smitte, må framleis vere i heimekarantene i fjorten dagar – men ikkje familiane deira, som det vart meldt tidlegare på dagen.

På pressekonferansen på fredag utdjupa òg Stoltenberg smittefaren for gravide.

– Gravide kan ha auka risiko for enkelte utviklingar viss dei blir smitta, mellom anna influensa, men vi veit ikkje om dette gjeld for covid-19. Derfor gjeld same reglar for gravide som for andre, sa FHI-direktøren.

Barn blir no bedne om å vere mest mogleg heime, og FHI rår frå å samle barn til leiketreff. Dei kan likevel omgåast søsken som vanleg.

