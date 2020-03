Frp truar med å køyre over regjeringa

innenriks

– Det er framleis ikkje godt nok, seier Jensen om krisepakken som vart lagd fram av regjeringa fredag ettermiddag.

Ho krev fleire endringar i pakken og er òg klar på at Framstegspartiet er villig til å gå til dei andre opposisjonspartia viss det er det som må til.

– Eg merkar meg jo at det er fleire av partia i opposisjon som deler iallfall nokre av dei bekymringane Framstegspartiet har. Og er ikkje regjeringa villig til å røre seg, så kan det hende Stortinget går for dei, seier Jensen til NTB.

Ho understrekar at Frp ikkje har noko mål om å påføre regjeringa nederlag.

– Det som er viktig for oss, er å skape tryggleik for bedrifter og arbeidstakarar i ein veldig krevjande situasjon.

Framstegspartiet krev endringar både i permisjonsreglane og i reglane for omsorgslønn. I tillegg ønskjer partiet mellombels bortfall av arbeidsgivaravgifta, lette i formuesskatten og hjelp til sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar.

– Vi set oss gjerne ned og drøftar dette med regjeringspartia. Det viktigaste for meg er at det no blir forbetringar av dei tiltaka regjeringa har lansert, seier Jensen.

