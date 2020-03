Guldvog: – Kan ha opptil 800 intensivplassar raskt tilgjengelege

innenriks

– Siste kartlegging viser at vi har 250 intensivsenger i drift i Noreg. I tillegg har vi cirka 150 av det som kallast intermediærplassar. Desse intensivplassane kan tilby full organstøttande behandling, sa Guldvog på ein pressekonferanse fredag.

Intermediærplassane kan i mange tilfelle tilby den same behandlinga som fullverdige intensivplassar, men er i utgangspunktet tiltenkt pasientar som ikkje treng intensivplass, men som heller ikkje er friske nok til å ligge på ordinær sengepost.

– Særleg ved dei store sjukehusa er intermediærplassane så avanserte at dei kan brukast som ordinære intensivplassar, og spesielt i kritiske situasjonar, seier helsedirektøren.

Med bakgrunn i dette anslår vi per i dag at har cirka 400 til 450 intensivplassar tilgjengelege for behandling av kritisk sjuke pasientar generelt, seier Guldvog, men legg til at ein heilt ekstrem situasjon kan resten av dei intermediærplassane oppgraderast til fullverdige intensivplassar.

Då vil ein på landsbasis kunne ha rundt 800 intensivplassar tilgjengelege.

– Eg seier då ikkje nødvendigvis at vi har alt personell til desse plassane, men det gå an å få til, understrekar han.

Ved å bruke andre ressursar, lokalitetar og utstyr kan kapasiteten utvidast med ytterlegare fleire hundre plassar.

