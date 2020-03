Høie: Opplever at heile folket er med på dugnaden

innenriks

– Eg opplever at heile folket er med på denne store dugnaden som både handlar om å avgrense smittespreiinga og jobbe for å unngå at for mange blir sjuke på ein gong, sa Høie då helsestyresmaktene heldt pressekonferanse fredag.

Høie er i heimekarantene og deltok via videolink. Sjølv om linja var noko dårleg, fekk han gjenteke fleire gonger at han er utruleg takksam for at folk følgjer råda frå styresmaktene, sjølv om det legg avgrensingar på fridommen.

– Dette kostar mykje for mange, sa Høie.

Han påpeika at dei inngripande tiltaka går rett inn i alle typar verksemder i Noreg, og at regjeringa skal jobbe for å lette situasjonen for dei som er ramma.

Han opplyste at dei offentlege helsestyresmaktene no får moglegheita til å auke budsjettrammene, og at økonomien ikkje skal stå i vegen for tiltak.

Han bad òg bedrifter leggje til rette for at folk som er i heimekarantene, ikkje lenger treng attest frå fastlege for å søkje sjukepengar.

