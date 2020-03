Helse vest ber næringslivet om å bidra med utstyr

innenriks

– Vi treng smittevern til medarbeidarane ved sjukehusa for å halde alle friske, slik at dei kan bidra i behandlinga av pasientane som treng det. Vi førebur no omfattande beredskapstiltak, seier direktør Hilde Christiansen for medarbeidar, organisasjon og teknologi i Helse vest RHF.

– No ber vi òg alle bransjar og verksemder om å bidra i det felles samfunnsansvaret vi har. Vi treng alle hjelp og innsats vi kan få frå næringslivet, seier Christiansen.

Blant utstyret som Helse vest etterlyser, er pustevern, hanskar, munnbind, visir og vernande dressar og frakkar.

(©NPK)